《傳聞》螞蟻集團擬與南洋商業銀行等企業組建消費金融公司

《傳聞》外電引述市場消息人士指出，螞蟻集團計劃在未來數星期內與南洋商業銀行、北大

千方科技、寧德時代組建一家消費金融公司，現正在申請消費金融牌照。

該金融公司將在重慶註冊成立，註冊資本為８０億元人民幣，專注於中國的網絡消費貸款和

銀行間貸款，並充當其他銀行的一個貸款渠道。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

