《傳聞》螞蟻集團擬與南洋商業銀行等企業組建消費金融公司

《傳聞》外電引述市場消息人士指出，螞蟻集團計劃在未來數星期內與南洋商業銀行、北大
千方科技、寧德時代組建一家消費金融公司，現正在申請消費金融牌照。
該金融公司將在重慶註冊成立，註冊資本為８０億元人民幣，專注於中國的網絡消費貸款和
銀行間貸款，並充當其他銀行的一個貸款渠道。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|FOCUS18/08/2020
【FOCUS】華府連環封堵華為 新招恐遇backfire
|開市Good Morning18/08/2020
《開市Good Morning》熊麗萍：吉利短期目標17元
|香港要聞18/08/2020
【紓困措施】林鄭：第二期保就業將引入新措施 兩大超市須減價
|中國故事17/08/2020
《神州經脈》人行加碼放水MLF利率不變 滬綜指挑戰逾兩年高位
|中國故事17/08/2020
【電競火爆】TS戰隊奪王者榮耀世冠盃 電競產業進入黃金時代
|財經熱話17/08/2020
【大熱倒灶】季檢出爐美團爆冷僅入國指 惟半日倒升１％預炒業績
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰