《傳聞》希慎興業（０００１４）發行最多３億美元永續債券

《傳聞》市場消息人士指出，希慎興業（０００１４）將發行永續美元債券，首三年不可贖

回，最多發行３億美元，將於今日（１８日）定價，初步指導價在５﹒３％區域，集資用作集團

一般企業用途。

匯證、摩通、瑞穗及瑞銀為安排行。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

