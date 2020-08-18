《魚缸博客》神州豬肉價持續高企，中糧肉食前景睇好！

《魚缸博客》近期神州受水災影響，生豬生產減少，豬價上升。根據國統局數據顯示，７月

ＣＰＩ同比上升２﹒７巴仙，為３個月高位，當中７月食品煙酒類價格按年升１０﹒２巴仙，食

品中，畜肉類價格上漲６１﹒１巴仙，豬肉價格漲８５﹒７巴仙。豬肉價持續高企，相關股份自

然前途一片光明，中糧肉食（０１６１０）值得關注。

睇返中糧肉食主要從事資料飼料生產生豬養殖，生產和銷售生鮮豬肉和相關產品，同時有進

口及銷售冷凍肉類產品和副產品。根據集團公布今年１至５月份主要營運數據，集團期內豬肉銷

價平均按年增加近１﹒７倍，生豬出欄量則按年減少５５﹒９巴仙，而總體而言，生物資產公允

值調整前的淨利潤按年升至９﹒２４億銀人仔，而去年集團１至６月淨利潤只有１﹒４２億銀人

仔，可見豬肉價格上升對集團業績的提升作用非常明顯。

中信證券研究部發表報告指，認為中糧肉食成本控制得當，預計下半年出欄完全成本有望降

至每公斤１５銀人仔以下。全年出欄量有望達到２００萬頭，盈利高增，２０２１年╱２０２２

年全年出欄量達到３５０萬頭╱５００萬頭。中信認為當前公司價值仍然被明顯低估，給予公司

２０２０年盈利對應６倍ＰＥ，上調目標價至６蚊。

展望將來，雖然農業農村部啱啱公布，７月全國生豬存欄環比增長４﹒８巴仙，連續６個月

增長，同比增長１３﹒１巴仙。生豬供給逐步增加，豬肉價格有望逐步回落。但預期內地豬肉價

格大幅度下調機會微，加上受非洲豬瘟困擾，以及中糧肉食持續擴充產能，仍然有利中糧肉食股

價。

中糧肉食７月中有股東減持，但股價已經消化消息。股價喺８月持續反彈，加上資金持續流

入，預期股價仍會繼續偏強並進一步上升。建議缸友們可吼３﹒９蚊附近買入，目標價博破頂４

﹒５蚊，止蝕價３﹒５蚊。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

