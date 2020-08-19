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即市新聞

19/08/2020 09:00

《傳聞共賞》傳鋼鐵重組整合加快，彩電生產成本漲

《傳聞共賞》　　傳鋼鐵重組整合加快，水泥價格漲勢持續
　　　　　　　　彩電生產成本漲，電企收入增加

《昔日傳聞》　　電腦銷售持續增長，５Ｇ數據用量增
　　　　　　　　內險股投資回報增，啤酒行業景氣佳
　　　　　　　　工程機械行業有底氣，公私營項目密集上馬
　　　　　　　　證券行業加速收購整合，內地大片上映有利房票
　　　　　　　　基金偷步換馬沽騰訊（７００），港股通擴容不遠
　　　　　　　　內地半導體向外大挖角，國美（００４９３）直播銷售增
　　　　　　　　中國放棄巴西大豆，以美國大豆取代以完成農產品採購目標
　　　　　　　　銀行股空倉回補，基金加倉中芯（００９８１）
　　　　　　　　中概股回歸增，山東黃金（０１７８７）產量升
　　　　　　　　新能源汽車產銷回暖，航運運費調升
　　　　　　　　險資續加倉Ａ股，內地餐飲收入跌幅收窄
　　　　　　　　陸金所秘密申美上市，擬年內完成集資最多２３４億
　　　　　　　　新東方最快年底港第二上市，至少集７８億元
　　　　　　　　寶尊電商回歸港上市，最快９月掛牌
　　　　　　　　ＴＣＬ電子（１０７０）力拓手機市場，酷派推新產品
　　　　　　　　奢侈品銷售回升，體育用品股回勇
　　　　　　　　歐美基金增持現金，醫藥股成避風港
　　　　　　　　廢紙價格衝高回落，光伏行業回暖
　　　　　　　　印度再禁４７款中國應用程式，涉小米百度
　　　　　　　　匯控（００００５）嚴控成本，削獎金池４７億元
　　　　　　　　吳奇隆創辦，稻草熊影業申上市
　　　　　　　　新資金流入Ａ股，上市中介業務增長勁
　　　　　　　　內地推綠色消費新舉措，美團（０３６９０）拓非餐飲外賣
　　　　　　　　好未來洽回港第二上市
　　　　　　　　加科思計劃最快年內上市，集資４億美元
　　　　　　　　吉利（００１７５）好事近，風電傳動設備需求增
　　　　　　　　中國加快城鎮化步伐，本港銀行加按樓息
　　　　　　　　Ｈ＆Ｍ旺角旗艦店約滿遷出，核心區租金料添壓
　　　　　　　　水泥業毛利升，內地重卡加速更新換代

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

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