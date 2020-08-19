《傳聞》傳鋼鐵重組整合加快，水泥價格漲勢持續

《傳聞》為化解長期困擾的產能過剩問題，傳聞內地鋼鐵重組整合步伐將會加快，鋼鐵股馬
鋼（００３２３）現水平有支持。馬鋼昨日（１８日）無升跌，以２﹒２元收市，宜待股價至２
﹒１元附近低吸。
而內地水泥企業可能進一步提價，以反映水泥市場供需變化，加上不時有行業併購消息，中
國建材（０３３２３）等水泥股續可逢低吸納，昨日以１２﹒０６元收市，上升６仙，短期阻力
位為１３元。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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