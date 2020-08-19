《傳聞》彩電生產成本漲，電企收入增加

《傳聞》市場消息稱，近期彩電面板價格顯著上升，可能逼使部分彩電生產商提價，以扺銷

生產成本上漲，會否影響彩電銷售，目前難以預料。創維集團（００７５１）昨日（１８日）以

２﹒４９元收市，上升１仙。

另外，市場消息稱，復工復產以及高溫天氣，帶動近期內地部分省市用電量創新高，有利電

企收入增加。華能國電（００９０２）昨日上升２仙，以３﹒４元收市，將向上試３﹒５元阻力

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《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

