《魚缸博客》北水寵兒思摩爾業績前後有炒作，中短線可吼！

《魚缸博客》近日除咗熱炒嘅騰訊（００７００）、美團（０３６９０）及小米（０１８１

０）之外，半新股思摩爾（０６９６９）亦都晉升成為北水新一代寵兒。喺北水嘅支持下，上市

剛過一個一月嘅思摩爾就由招股價１２﹒４銀一度炒高２﹒６倍見４４﹒８５銀，總市值仲突破

埋２２００億銀。究竟因咩依條魚毛特別收到北水關照呢？

思摩爾主要業務係設計、製造及銷售電子霧化設備及電子霧化組件，簡單講句就係做電子煙

。雖然目前全球各國都喺到努力減少煙民嘅數量，但係全球煙草製品市場規模仍然係逐年遞增，

據機構數據，２０１９年全球煙草製品市場規模為８５９３億美金，當中有近九成係捲煙。儘管

如此，隨著各國禁菸法例嘅出台，電子煙市場迅速發展，研究機構預期２０１９年至２０２４年

電子煙市場規模的複合增長率為２４﹒９巴仙。所以電子煙市場係一個剛開始發展嘅市場，前景

仍然可望。

另外，根據思摩爾嘅上市文件顯示，佢係全球最大嘅電子霧化設備製造商，佔總市場份額近

一成七。而佢自己本身嘅發展速度都係幾出色嘅，公司淨利潤由２０１６年１﹒０６億人仔增加

至２０１９年２１﹒７４億人仔，複合年增長率為１７３﹒５巴仙。雖然佢近期就發左盈警話中

期經調整純利會跌約四成，但「孖屐」仍然捧佢，料主要同新冠疫情影響全球物流有關。思摩爾

將於下個星期一（２４日）公布中期業績，加上有北水支撐，料會繼續有炒作。

從公仔圖睇，思摩爾自之前創４４﹒８５銀嘅上市高位後就逐步回落，形成咗一個圓頂，不

過喺３５銀就有承接並反彈回升，目前喺４０銀附近又開始見阻力，若今次中期業績有驚喜或可

突破４０銀嘅阻力位。建議可在十天線附近（約３８﹒０２５銀）吸納，作中短線部署，不過穿

３５銀則要考慮止蝕。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

