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即市新聞

14/10/2020 09:00

《傳聞共賞》螞蟻集團支付寶遭中證監調查，騰訊增持環球音樂股權

《傳聞共賞》　　據報螞蟻集團支付寶遭中證監調查涉利益衝突
　　　　　　　　騰訊（００７００）擬增持環球音樂股權至不多於２０％
　　　　　　　　匯控未獲安排發行中國美元債，為２０１７年以來首次　

《昔日傳聞》　　內地奢侈品銷售續增長，波士登（０３９９８）拓中高端市場
　　　　　　　　基金回吸內地航空股，金蝶（００２６８）雲業務佔比升
　　　　　　　　合景泰富旗下合景悠活通過在港上市聆訊，集資最多３１億
　　　　　　　　金輝路演今結束，１０月中建簿１０月底掛牌
　　　　　　　　平安（０２３１８）價值獲重估，基金減持美蘭空港
　　　　　　　　內地飾金銷售回暖，潤啤（００２９１）續擴大產能
　　　　　　　　美國考慮限制螞蟻及騰訊數字支付系統
　　　　　　　　小米（０１８１０）推進手機高端化，農夫山泉走出去
　　　　　　　　內地港口復甦快，城鎮化提速
　　　　　　　　淡馬錫認購螞蟻，連同ＧＩＣ或共投資２７３億元
　　　　　　　　多晶硅價格高企，家電加力促銷
　　　　　　　　基金加注美團（０３６９０），內地夜經濟興旺
　　　　　　　　補倉盤推高匯控（５），ＡＳＭ太平洋封裝業務成亮點
　　　　　　　　阿里影業（０１０６０）新片上映，體育用品消費提速
　　　　　　　　本地銀行息差壓力加劇；九毛九（０９９２２）續拓網點
　　　　　　　　濰柴（０２３３８）布局新能源發動機；生豬養殖毛利受壓
　　　　　　　　長城汽車（２３３３）拓海外市場，汽車玻璃價格漲勢未止
　　　　　　　　內地增充電樁覆蓋率，山東黃金（１７８７）增黃金產量
　　　　　　　　內地方便麵銷售放緩，零售消費復元加快
　　　　　　　　本港銀行股有粉飾窗櫥活動，內地光伏玻璃價格升勢未止
　　　　　　　　五大主權基金爭購螞蟻Ａ股
　　　　　　　　卓越商企服務及第一服務已通過上市聆訊，共集資４７億元
　　　　　　　　市場開放利好券商，跨境電商增長強勁
　　　　　　　　汽車玻璃價量上升，水泥產能利用率升

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

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