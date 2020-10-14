《傳聞》藥明巨諾明日在港上市聆訊，集資最多３億美元

《傳聞》內地臨床階段細胞治療平台－－藥明巨諾（ＪＷ Ｔｈｅｒａｐｅｕｔｉｃｓ）計
劃在港上市，消息指明日（１５日）進行上市聆訊，計劃上市集資２億至３億美元（約１５﹒５
億至２３﹒３億港元），高盛及瑞銀為聯席保薦人。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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