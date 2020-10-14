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即市新聞

14/10/2020 11:58

《魚缸博客》蘋果唔出平價新手機，小米２２﹒５銀左右吸具值博率

　　《魚缸博客》今朝一開市，見到ＡＴＭ齊齊破頂，但零零捨捨小米（０１８１０）得唔夠１
巴仙升幅，之後仲一度倒跌逾２巴仙，表現最失威。不過，佢勝在韌力強，早市中後段已經開始
倒升。盈盈認為，吼低返少少吸，都仲有值博率。
　　小米自從上月中旬被高層配股減持後一直向下滑，隨後有傳華為分拆榮耀手機業務、蘋果公
司推出平價、中國版、支援４Ｇ嘅ｉｐｈｏｎｅ等消息拖住股價後腿。不過，隔晚傳聞嘅平價、
中國版、４Ｇ手機唔見身影，只見預期嘅４款、支援５Ｇ嘅新ｉｐｈｏｎｅ，相信呢個因素或多
或少都有利小米！
　　小米繼上月底推出小米　Ｍｉ　１０Ｔ系列嘅３款新機外，最新又出首款真無線主動降噪耳
機－－Ａｉｒ　２　Ｐｒｏ，售價只係６４９蚊！咁多新ｐｒｏｄｕｃｔｓ，難怪創始人、董事
長兼首席執行官雷軍揚言，將立足國內市場，同時亦更加積極參與國際競爭啦！
　　日內大摩、摩通力壓小米，淨被動賣出合共近３億元，加權平均價２２﹒６５銀左右，但佢
嘅主動買盤理想，半日錄逾６億元淨主動買入，主板市場排第二！（一哥梗係ＱＱ（００７００
）啦∼）而佢嘅主動買沽比率比ＱＱ更勁，達６２：３８。不過，量比唔太夠，只有１﹒７０７
，即係成交唔太配合。
　　小米上日（１２日）企穩前跌浪０﹒３８２倍反彈目標（２２﹒２８４銀），相信可以上試
０﹒５倍嘅２３﹒１７５銀（日內一度到過）、０﹒６１８倍嘅２４﹒０６６銀。當然，都要睇
埋配股前嘅高位，２３﹒９５銀！如果企到２４銀左右，仲可以睇埋歷史高位２６﹒９５銀添！
　　小米將於下月公布頭三季業績，觀乎其中期業績嘅強勁增長，對佢第三季表現有信心，相信
年內再破頂唔成問題，畢竟ＡＴＭ都已經破曬頂！以止蝕位２１銀計，中線部署的話，２２﹒５
銀左右吸仍具值博率！

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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