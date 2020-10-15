《傳聞》第一服務上限定價２﹒４６元，集資６﹒１５億元

《傳聞》據《ＩＦＲ》引述市場消息人士指出，物管股第一服務（０２１０７）上市定價２

﹒４６元，為招股價範圍１﹒８６至２﹒４６元之上限，相當於預測市盈率１８﹒５倍，集資６

﹒１５億元。

此前市場消息指出，第一服務昨日（１４日）截止孖展認購，錄得２１﹒１３億元，超購３

４﹒４倍，１０月２２日掛牌。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

