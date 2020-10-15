  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

15/10/2020 11:26

《傳聞》第一服務上限定價２﹒４６元，集資６﹒１５億元

　　《傳聞》據《ＩＦＲ》引述市場消息人士指出，物管股第一服務（０２１０７）上市定價２
﹒４６元，為招股價範圍１﹒８６至２﹒４６元之上限，相當於預測市盈率１８﹒５倍，集資６
﹒１５億元。
　　此前市場消息指出，第一服務昨日（１４日）截止孖展認購，錄得２１﹒１３億元，超購３
４﹒４倍，１０月２２日掛牌。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

etnet財經.生活App 精明外匯買賣三招「睇圖-比較匯率-預設提示」iOS / Android / Huawei

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話16/10/2020
《笑傲缸湖》 下星期一起 《hot talk 1點鐘》約定你!
財經熱話16/10/2020
《股市一周》習近平南巡提振港股　全周升267點　成交增逾四成
中國故事16/10/2020
《神州經脈》人行全周泵水1900億　滬指悶局人幣匯價再飆
市場動向16/10/2020
中國恒大：有充足現金按期償還所有到期債務
財經熱話16/10/2020
【內銀股復活】人行多項舉動利好　聶振邦：內銀股避險功能明顯
生財有道16/10/2020
家居保險不可忽視　保費保額話你知
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【格盡匯價】英鎊急跌，利買樓置業？即用etnet App格盡各大銀行匯價，仲可預設提示捉實靚價！

【全新功能】善用etnet App精明外匯買賣三招 投資旅行升學話咁易!

新增「恒生科技指數」成份股

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>