《魚缸博客》中聯重科業績高速增長兼發盈喜，可吼低位買入！

《魚缸博客》神州今年初受新冠肺炎疫情影響，多項工程被迫延遲，下半年需要趕進度；加

上隨住地方政府專項債發行增加，各地基建動工加快，對建築機械需求殷切，行業龍頭中聯重科

（０１１５７）值得關注。

中聯重科主要生產及銷售工程機械、環衛機械和農業機械，提供環境解決方案，以及融資租

賃服務等。其中又以工程機械為主要收入來源。睇返份半年成績表，年初受新冠肺炎疫情影響，

首季業績大致持平，但次季內地復工復產，基建、新能源等需求保持景氣，加上核心產品市場反

饋良好，訂單及銷量持續錄得高速增長。截至今年６月３０日，集團上半年純利按年增加５５﹒

７巴仙至４０﹒２５億銀人仔，營業額增加２９﹒５巴仙至２８８﹒２７億銀人仔。

值得一提嘅係，公司噚日仲發咗盈喜，預期第三季盈利１４﹒８２億銀人仔至１７﹒８２億

銀人仔，按年增長６４巴仙至逾９７巴仙。今年頭九個月，盈利５５億銀人仔至５８億銀人仔，

按年增長５８巴仙至近６７巴仙。基本每股收益料介乎０﹒７４銀人仔至０﹒７８銀人仔。

依家中聯重科已接爆單！部分起重機產品交貨期更延至明年首季。集團預計核心產品如混凝

土機械、工程起重機、塔式起重機等市佔率將穩定提升；而處於起步階段的挖掘機和高空作業平

台業務，今年銷售將出現翻倍增長，整體盈利能力提升。

根據彭博分析，預期中聯重科２０２０、２０２１及２０２２年每股盈利為０﹒８２１、０

﹒９２１及０﹒９７８銀人仔，給予１２個月目標價８﹒８銀，相當於今年預測市盈率９﹒３２

倍，評級「中性偏好」。

受惠龍頭地位的優勢，集團毛利率和規模效應提升。以現價計，中聯重科今年預測市盈率只

有８﹒２倍，明年更降至７﹒３倍，遠低同業平均水平；以增長潛力推算，估值極具上調空間，

非常值得缸友們趁低吸納作中線持有。可於８蚊附近買入，目標價先睇前高位８﹒７銀，再上望

１０蚊，跌穿７﹒５銀止蝕。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

