《傳聞》螞蟻集團擬將ＩＰＯ估值目標提高至２８００億美元

《傳聞》據彭博引述知情人士報道，由於需求強勁，螞蟻集團計畫將首次公開募股（ＩＰＯ
）的估值目標，由早前的２５００億美元提高１２％到至少２８００億美元。
螞蟻集團計畫通過ＩＰＯ募集約３５０億美元。報道又指，螞蟻最快下星期在港交所進行聆
訊。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
etnet財經.生活App 精明外匯買賣三招「睇圖-比較匯率-預設提示」iOS / Android / Huawei
|財經熱話16/10/2020
《笑傲缸湖》 下星期一起 《hot talk 1點鐘》約定你!
|財經熱話16/10/2020
《股市一周》習近平南巡提振港股 全周升267點 成交增逾四成
|中國故事16/10/2020
《神州經脈》人行全周泵水1900億 滬指悶局人幣匯價再飆
|市場動向16/10/2020
中國恒大：有充足現金按期償還所有到期債務
|財經熱話16/10/2020
【內銀股復活】人行多項舉動利好 聶振邦：內銀股避險功能明顯
|生財有道16/10/2020
家居保險不可忽視 保費保額話你知
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰