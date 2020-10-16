《傳聞》螞蟻集團擬將ＩＰＯ估值目標提高至２８００億美元

《傳聞》據彭博引述知情人士報道，由於需求強勁，螞蟻集團計畫將首次公開募股（ＩＰＯ

）的估值目標，由早前的２５００億美元提高１２％到至少２８００億美元。

螞蟻集團計畫通過ＩＰＯ募集約３５０億美元。報道又指，螞蟻最快下星期在港交所進行聆

訊。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

