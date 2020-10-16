《傳聞》萬國數據在港第二上市，下周招股集資約１０億美元

《傳聞》在納斯達克掛牌、中國數據營運商萬國數據（ＧＤＳ）計劃在港第二上市，據《Ｉ

ＦＲ》引述市場消息指出，其將於下周招股，集資約１０億美元（約７７﹒５億港元），美銀、

中金、海通國際及摩根大通為保薦人。

萬國數據美股上日收報８１﹒０７美元。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

