《魚缸博客》安踏第三季復甦勢頭好，中線晉身「紅底股」無難度！

《魚缸博客》安踏（０２０２０）公布完第三季各品牌營運數字後，股價一度飆升逾６巴仙

，高見９０﹒９銀。雖然中午收市縮返唔少，但正正就提供中線買入機會！

安踏噚日收市後公布，安踏品牌第三季零售額較去年同期錄低單位數正增長，對比第二季果

陣只係錄得低單位數負增長有改善！而ＦＩＬＡ品牌就按年增長加快到兩成至兩成半，其他品牌

更加有五成至五成半增長，兩項零售額都齊齊開車！

最重要係大行合力唱好！匯證話，安踏第三季銷售動力開始回復，而集團轉型至直銷，相信

可以帶動增長，上調２０２０－２２年盈利預測２－３巴仙，繼續ｃａｌｌ ｂｕｙ！目標價由

９２﹒６銀上調至９９﹒３銀。大華繼顯都繼續叫買！估計安踏將喺今年第四季開始錄得按季持

續增長，將目標價上調至９５銀。至於中金就更加畀「跑贏大市」，目標價１０２﹒６銀！其實

畀１００銀樓上「他屐」嘅，唔止中金，仲有四間大行，包括中信証券、摩通、大和同野村；當

中睇得最牛嘅係信証，睇１０５銀！所以晉身「紅底股」只係時間問題∼

換個角度，用黃金比率去計，咁啱前升浪嘅０﹒６１８倍，再喺９月９號低位計，目標就正

正喺１０１﹒８９３銀！

問題嚟喇，幾錢買好呢？用中線角度，止蝕位放８１﹒１銀，大約８６﹒３銀落下買都夠值

博率，自己計數喇！



表列各大行╱券商對安踏的最新看法



大行╱券商 評級變動 目標價變動

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中信証券 維持買入 維持１０５﹒００

野村 維持買入 維持１０３﹒００

中金 維持跑贏大市 １０２﹒２０→１０２﹒１６

摩根大通 維持增持 維持１００﹒００

大和 維持買入 維持１００﹒００

匯證 維持買入 ９２﹒６０→ ９９﹒３０

交銀國際 維持買入 ７７﹒００→ ９７﹒００

大華繼顯 維持買入 ８５﹒００→ ９５﹒００

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《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

