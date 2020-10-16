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即市新聞

16/10/2020 11:58

《魚缸博客》安踏第三季復甦勢頭好，中線晉身「紅底股」無難度！

　　《魚缸博客》安踏（０２０２０）公布完第三季各品牌營運數字後，股價一度飆升逾６巴仙
，高見９０﹒９銀。雖然中午收市縮返唔少，但正正就提供中線買入機會！
　　安踏噚日收市後公布，安踏品牌第三季零售額較去年同期錄低單位數正增長，對比第二季果
陣只係錄得低單位數負增長有改善！而ＦＩＬＡ品牌就按年增長加快到兩成至兩成半，其他品牌
更加有五成至五成半增長，兩項零售額都齊齊開車！
　　最重要係大行合力唱好！匯證話，安踏第三季銷售動力開始回復，而集團轉型至直銷，相信
可以帶動增長，上調２０２０－２２年盈利預測２－３巴仙，繼續ｃａｌｌ　ｂｕｙ！目標價由
９２﹒６銀上調至９９﹒３銀。大華繼顯都繼續叫買！估計安踏將喺今年第四季開始錄得按季持
續增長，將目標價上調至９５銀。至於中金就更加畀「跑贏大市」，目標價１０２﹒６銀！其實
畀１００銀樓上「他屐」嘅，唔止中金，仲有四間大行，包括中信証券、摩通、大和同野村；當
中睇得最牛嘅係信証，睇１０５銀！所以晉身「紅底股」只係時間問題∼
　　換個角度，用黃金比率去計，咁啱前升浪嘅０﹒６１８倍，再喺９月９號低位計，目標就正
正喺１０１﹒８９３銀！
　　問題嚟喇，幾錢買好呢？用中線角度，止蝕位放８１﹒１銀，大約８６﹒３銀落下買都夠值
博率，自己計數喇！

　　表列各大行╱券商對安踏的最新看法

　　大行╱券商　　　　評級變動　　　　目標價變動
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中信証券　　　　　維持買入　　　　　　　　　維持１０５﹒００
　　野村　　　　　　　維持買入　　　　　　　　　維持１０３﹒００
　　中金　　　　　　　維持跑贏大市　　１０２﹒２０→１０２﹒１６
　　摩根大通　　　　　維持增持　　　　　　　　　維持１００﹒００
　　大和　　　　　　　維持買入　　　　　　　　　維持１００﹒００
　　匯證　　　　　　　維持買入　　　　　９２﹒６０→　９９﹒３０
　　交銀國際　　　　　維持買入　　　　　７７﹒００→　９７﹒００
　　大華繼顯　　　　　維持買入　　　　　８５﹒００→　９５﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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