《傳聞》新地擬率先申請土地共享計劃，錦田料增建四千伙

《傳聞》市場消息指，新地（０００１６）正考慮就政府的土地共享先導計劃提出申請，旗

下Ｐａｒｋ Ｙｏｈｏ項目的錦田用地，已有基建配套，料有機會通過政府的土地共享先導計劃

，釋出附近原本較難發展的剩餘農地。若獲批，料可增加３０００至４０００伙，當中七成撥予

政府作公營房屋或首置上車盤。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

