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即市新聞

19/10/2020 11:59

《魚缸博客》卓越商企大灣區概念足，現價買入中線部署

　　《魚缸博客》最近繼續需有新魚毛陸續上市，其中今日（１９日）首掛嘅卓越商企服務（０
６９８９），博客認為可以中線部署。
　　首先，卓越商企引入了９名重量級的基石投資者，包括ＱＱ（００７００）、京東（０９６
１８）、南方基金、雪湖資本、奧陸資本等為佢背書，只係看基石陣容已經令博客眼前一亮！
　　根據弗若斯特沙利文報告，卓越商企喺神州商務物業管理服務提供商中排名第四，在大灣區
則排名第二；按向高端商務物管領域所得收入計，則排名第三，而在大灣區為排名第一。另外，
報告亦話商務物業管理服務公司總收益於２０１９年至２０２４年複合年增長率有８巴仙，比住
宅及公共領域高，反映公司於商業物管領域為龍頭之一，未來發展應該唔錯。
　　另外，公司嘅合約項目優勢都非常明顯，因為不同地域收取的嘅管理費及地價不盡相同，服
務於一、二線城市的物管公司相信毛利會更好，對增值及額外服務需求亦更大，公司自然能收取
更佳收益。截至２０２０年５月３１日，公司喺３４個城市擁有３３１個在管項目，總面積為２
５﹒８百萬平方米，其中總面積為１１﹒７百萬平方米的１１１個項目位於大灣區，其他普遍都
係東南部較發達嘅沿海城市。大灣區正正係阿爺力捧發展經濟嘅地域，潛力不言而喻呀！
　　再講呢點非常重要！卓越商企來自第三方的收入佔比正在不斷提升。２０１７至２０１９期
間，來自第三方物業開發商開發的物業分別佔在管總面積３４﹒７巴仙、４１﹒３巴仙及５６﹒
８巴仙，於今年５月底更進一步擴大至５８﹒４巴仙。若沒有良好的市場競爭力，要從第三方物
業開發商拿到項目絕不輕易。
　　公司嘅管理費亦高人一等，截至２０２０年５月３１日止五個月卓越集團開發嘅商務物業嘅
平均物業管理費為每月每平方米人民幣２３銀；　第三方物業開發商開發的商務物業嘅平均物業
管理費為及每月每平方米人民幣１５﹒８銀。而主打住宅物管嘅永升生活（０１９９５）來自旭
輝（００８８４）項目，今年上半年每月每平方米就收緊３﹒４４銀人仔，住宅類來講已相當唔
錯但同卓越商企呢類的商業類物管比差距非常明顯，因為商廈對服務需求必定比住宅多同頻密，
收費自然水漲船高。
　　佢盤數都非常靚！截至５月３１日止五個月，期內收益按年增近５９巴仙至９﹒４１億人仔
，期內股東應佔溢利按年１﹒３倍至１﹒４２億人仔，估佢全年業績應該都唔錯！如果想買的朋
友可以分注入，１１蚊水平買Ｄ，如穿招股價１０﹒６８銀又買Ｄ，可作中長線部署！

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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