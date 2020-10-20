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即市新聞

20/10/2020 11:58

《魚缸博客》秋冬季利好燃氣股，中燃氣（０３８４）待十天線吸納

　　《魚缸博客》即將步入冬季，又到燃氣股發圍嘅時候啦！而博客睇好板塊入面嘅中國燃氣（
００３８４），建議可以做返個中、長線部署！
　　中燃氣最近都有唔少好消息，最近就宣布同廣東省發改委訂立廣東省大灣區清潔能源項目戰
略合作協議，更加同多區政府合作，包括江門市、肇慶市及清遠市等等。而全資附屬深圳市中燃
電力發展亦都同廣州市從化區科技工業商務，同信息化局訂立投資項目合作協議，將就氣化鄉鎮
、液化石油氣微管網項目、液化天然氣接收站、熱電及分布式能源及交通新能源四大方面開展合
作，以上種種都可以睇出公司大力擴展燃氣管道同範圍，博客相信計劃推行之後會利好佢地業績
表現。
　　而據知美國資本喺上星期四（１５日）都增持咗中燃氣逾１１０１萬股，每股均價２２﹒９
２銀，涉資２﹒５２億銀，而最新持股量增至逾８巴仙，反映到股東對中燃氣嘅信心。同時大行
都睇好中國燃氣表現，今個星期就有野村睇好佢地簽戰略合作協議，認為係公司戰略改變嘅早期
跡象，顯示中燃氣將更專注喺長遠盈利能力，相信可以提升到市場對公司嘅投資情緒，所以維持
「買入」評級，目標價都維持３３銀。而今日麥格理都重申咗對中燃氣嘅「跑贏大市」評級同目
標價３５銀，睇嚟孖屐對中燃氣嘅睇法樂觀。
　　睇返公仔圖，中燃氣今日造五連陽，見到升幅開始收窄，似乎都係時候回一回先啦！博客就
建議可以等回到比較穩陣嘅十天線約２２﹒８銀位置時吸納，做返個中長線部署。睇返股價由７
月開始走低，依家似做圓底，希望可以襯冬季期間利好再衝上２８銀水平，如果到時氣氛Ｋｅｅ
ｐ住好，就可以上望今年初高位約３２銀水平。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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