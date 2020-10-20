《魚缸博客》秋冬季利好燃氣股，中燃氣（０３８４）待十天線吸納

《魚缸博客》即將步入冬季，又到燃氣股發圍嘅時候啦！而博客睇好板塊入面嘅中國燃氣（

００３８４），建議可以做返個中、長線部署！

中燃氣最近都有唔少好消息，最近就宣布同廣東省發改委訂立廣東省大灣區清潔能源項目戰

略合作協議，更加同多區政府合作，包括江門市、肇慶市及清遠市等等。而全資附屬深圳市中燃

電力發展亦都同廣州市從化區科技工業商務，同信息化局訂立投資項目合作協議，將就氣化鄉鎮

、液化石油氣微管網項目、液化天然氣接收站、熱電及分布式能源及交通新能源四大方面開展合

作，以上種種都可以睇出公司大力擴展燃氣管道同範圍，博客相信計劃推行之後會利好佢地業績

表現。

而據知美國資本喺上星期四（１５日）都增持咗中燃氣逾１１０１萬股，每股均價２２﹒９

２銀，涉資２﹒５２億銀，而最新持股量增至逾８巴仙，反映到股東對中燃氣嘅信心。同時大行

都睇好中國燃氣表現，今個星期就有野村睇好佢地簽戰略合作協議，認為係公司戰略改變嘅早期

跡象，顯示中燃氣將更專注喺長遠盈利能力，相信可以提升到市場對公司嘅投資情緒，所以維持

「買入」評級，目標價都維持３３銀。而今日麥格理都重申咗對中燃氣嘅「跑贏大市」評級同目

標價３５銀，睇嚟孖屐對中燃氣嘅睇法樂觀。

睇返公仔圖，中燃氣今日造五連陽，見到升幅開始收窄，似乎都係時候回一回先啦！博客就

建議可以等回到比較穩陣嘅十天線約２２﹒８銀位置時吸納，做返個中長線部署。睇返股價由７

月開始走低，依家似做圓底，希望可以襯冬季期間利好再衝上２８銀水平，如果到時氣氛Ｋｅｅ

ｐ住好，就可以上望今年初高位約３２銀水平。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

