《魚缸博客》藥明巨諾就上市，要炒應炒藥明康德（０２３５９）

《魚缸博客》今日（２１日）「孖屐」曾大幅抽升，主要都係靠藥明生物（０２２６９）做

升市火車頭，而大升都係因為另外一間姊妹公司藥明康德（０２３５９）同美國朱諾治療所創立

嘅藥明巨諾已經開始ＩＰＯ預演。

其實論名氣，藥明生物係出名過藥明康德，所以大家一窩蜂咁買入前者，但兩間公司主要業

務都唔一樣，前者係主要提供有關生物製劑藥物發現、開發與生產服務，後者係發現、研發及生

產小分子藥物、細胞療法及基因療法。用人話講，藥明康德更加注重癌症治療藥品開發。

熟悉生物科技都知道，現時治療費最高昂就係癌症治療，平則幾十萬，貴則百幾萬，而目前

公認最新治療科技就係ＣＡＲ－Ｔ療法。係舊時癌症嘅治療，治療手段會唔理好壞細胞，都一口

氣殺晒；ＣＡＲ－Ｔ療法就可以針對性咁殺死癌細胞，等病患者治癒率提高。

藥明巨諾呢次上市集資，就係想將錢用於其核心候選產品Ｒｅｌｍａ－ｃｅｌ，而Ｒｅｌｍ

ａ－ｃｅｌ係有望成為中國首個獲批嘅生物製品ＣＡＲ－Ｔ療法，背後盈利有幾誇張可想而知，

所以資金落鑊應該係炒藥明康德先正路，因為照正路藥明巨諾同藥明康德關係較大，而藥明生物

應該唔關事（雖然兩間係姊妹公司）。

藥明康德未爆上，反而係買入機會，而家都係１２０銀樓下上上落落，現價買入仍有水位，

短線先睇１３０銀先講，歷史高位就肯定會破埋，只係時間問題；而Ｒｅｌｍａ－ｃｅｌ真係可

以係大陸上市，背後嘅盈利係點博客我真係唔敢想像，所以都係建議長期持有啦！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

