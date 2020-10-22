《傳聞共賞》萬國數據國際配售已超額，百度擬年底前來港第二上市

《傳聞共賞》 萬國數據（０９６９８）國際配售已錄超額認購

百度計劃今年底前來港完成第二上市

５Ｇ應用利好中移動（００９４１），多晶硅行業擴產

阿里健康（００２４１）力拓數字醫，內地奶業產銷增加



《昔日傳聞》 林鄭上京爭取惠港政策，冀廣東省再放寬恢復通關標準

合景悠活（０３９１３）國際配售已錄超額逾數倍

醫藥臨床試驗需求增，火電比重續降

美團（３６９０）力拓非餐飲外賣，內地化妝品逆勢增長

螞蟻集團通過聯交所上市聆訊

基金增持內銀股，創新企業上市排長龍

雲端服務市場增長空間大，紡織成衣業急單增

新地擬率先申請土地共享計劃，錦田料增建四千伙

螞蟻集團香港招股上市獲得中國證監會批准

阿里雲增長潛力巨大，下月內地紙業續提價

液化天然氣價格回升，哈電（０１１３３）拓新產業

傳鋼鐵行業整合重組，全球電腦出貨量增長持續

中國紡織行業回暖，高端啤酒市場競爭加劇

基金加碼新經濟股，都市麗人（０２２９８）拓新業務

比亞迪（０１２１１）續推新車，內地經濟提速售電增

據報螞蟻集團支付寶遭中證監調查涉利益衝突

騰訊（００７００）擬增持環球音樂股權至不多於２０％

匯控未獲安排發行中國美元債，為２０１７年以來首次

內地奢侈品銷售續增長，波士登（０３９９８）拓中高端市場

基金回吸內地航空股，金蝶（００２６８）雲業務佔比升

金輝路演今結束，１０月中建簿１０月底掛牌

平安（０２３１８）價值獲重估，基金減持美蘭空港

內地飾金銷售回暖，潤啤（００２９１）續擴大產能

美國考慮限制螞蟻及騰訊數字支付系統

小米（０１８１０）推進手機高端化，農夫山泉走出去

內地港口復甦快，城鎮化提速

淡馬錫認購螞蟻，連同ＧＩＣ或共投資２７３億元



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

