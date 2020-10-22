《傳聞》百度計劃今年底前來港完成第二上市

《傳聞》市場消息指，百度計劃今年底前來港完成第二上市，這距離正式啟動回港上市已經

過去３個多月。

消息指，早在７月下旬，百度創辦人兼董事長李彥宏等在內的高層分批約見投行，正式啟動

回港二次上市計劃。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

