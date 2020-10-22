  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

22/10/2020 11:58

《魚缸博客》五中全會將至睇好內需再炒上，可低吸維達博反彈！

　　《魚缸博客》即將迎來五中全會，孖屐對於十四五規劃嘅憧憬日漸起哄！睇到部分之前炒起
咗嘅內需佬今日似乎回一回，博客就覺得哩個係一個落場低吸短炒嘅機會。而博客就覺得可以留
意吓今朝跌痛嘅維達國際（０３３３１）啦！
　　可能大家會覺得好奇怪！點解博客會推隻今日急跌嘅內需佬，不如我哋就先睇睇業績數據再
講！維達今日就公布咗截至今年９月３０日止三個月嘅業績，期內經營溢利按年增長超過成四成
八到５﹒４５億銀；經營溢利率擴大４﹒６個百分點至１４﹒２巴仙；毛利都增加到１７﹒６巴
仙至１４﹒１４億銀。睇業績表現其實都幾樂觀，最重要嘅係公司毛利率可以擴闊５﹒６個百分
點至３６﹒９巴仙，可以話表現叻醒！咁到底大跌係咩原因？博客就覺得係因為單計第三季收益
嘅業績下跌咗減少０﹒２巴仙至３８﹒３０億銀，同時公司喺首三季期內收益仍然要減少２﹒３
巴仙至１１４﹒６４億銀，先令到孖屐驚青走佬。
　　而睇公仔圖維達之前因為板塊炒高而走上，更去到頂位３２﹒０９銀，相信都係因為炒風先
上到哩個價。所以一出少少利淡消息，啲炒友都散得好快，令到股價跌得急咗。不過！睇返維達
首三季業績表現都穩定且理想，經營溢利大增逾八成到１８﹒０２億元；而經營溢利率提升７﹒
２個百分點至１５﹒７巴仙；毛利上升２７﹒３巴仙至４３﹒５４億元，而毛利率都擴大８﹒８
個百分點至３８巴仙，表現相對穩定，雖然公司業績係因為疫情帶動利好，但係疫情嘅不穩定性
同埋嚟緊五中全會再推動內需嘅氣氛，相信維達股價會有所反彈！
　　睇返公仔圖，今日嘅驚青情緒令到股價回落返到六月頭約２３銀水平，博客就覺得喺內循環
帶動下，行業將會要次回彈，而維達現時入手嘅值博率相對較高。而今日睇到佢跌到２２﹒４銀
時有支持一路慢慢走上，或者就係一個信號提醒大家留意佢！博客就建議可以現價入博反彈。第
一目標價睇圓底支持位約２６銀水平，如果到時板塊利好，有望可以睇圓底開始位置約３０銀水
平。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

etnet財經.生活App 精明外匯買賣三招「睇圖-比較匯率-預設提示」iOS / Android / Huawei

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事22/10/2020
《京城近觀》北京環球影城最新劇透
中國故事22/10/2020
【螞蟻上市】螞蟻A股IPO獲批下周一定價　上市後市值近2萬億
剖析天下21/10/2020
【美國大選】譚新強：拜登一定勝出普選票　惟有兩個「十月驚奇」
剖析天下21/10/2020
【美國大選】譚新強：不論誰接任總統　中國經濟五年內定超美
財經熱話21/10/2020
【國泰裁員】陳茂波：重組屬商業決定　需顧及對本港航空地位影響
中國故事21/10/2020
《神州經脈》人幣愈升愈有　A場低壓持續　外資連續第六日沽貨
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【格盡匯價】英鎊急跌，利買樓置業？即用etnet App格盡各大銀行匯價，仲可預設提示捉實靚價！

【全新功能】善用etnet App精明外匯買賣三招 投資旅行升學話咁易!

【etnet Bonus】賞 維柏健【健骨至尊500(無鈉維心配方)】

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>