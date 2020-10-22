《魚缸博客》五中全會將至睇好內需再炒上，可低吸維達博反彈！

《魚缸博客》即將迎來五中全會，孖屐對於十四五規劃嘅憧憬日漸起哄！睇到部分之前炒起

咗嘅內需佬今日似乎回一回，博客就覺得哩個係一個落場低吸短炒嘅機會。而博客就覺得可以留

意吓今朝跌痛嘅維達國際（０３３３１）啦！

可能大家會覺得好奇怪！點解博客會推隻今日急跌嘅內需佬，不如我哋就先睇睇業績數據再

講！維達今日就公布咗截至今年９月３０日止三個月嘅業績，期內經營溢利按年增長超過成四成

八到５﹒４５億銀；經營溢利率擴大４﹒６個百分點至１４﹒２巴仙；毛利都增加到１７﹒６巴

仙至１４﹒１４億銀。睇業績表現其實都幾樂觀，最重要嘅係公司毛利率可以擴闊５﹒６個百分

點至３６﹒９巴仙，可以話表現叻醒！咁到底大跌係咩原因？博客就覺得係因為單計第三季收益

嘅業績下跌咗減少０﹒２巴仙至３８﹒３０億銀，同時公司喺首三季期內收益仍然要減少２﹒３

巴仙至１１４﹒６４億銀，先令到孖屐驚青走佬。

而睇公仔圖維達之前因為板塊炒高而走上，更去到頂位３２﹒０９銀，相信都係因為炒風先

上到哩個價。所以一出少少利淡消息，啲炒友都散得好快，令到股價跌得急咗。不過！睇返維達

首三季業績表現都穩定且理想，經營溢利大增逾八成到１８﹒０２億元；而經營溢利率提升７﹒

２個百分點至１５﹒７巴仙；毛利上升２７﹒３巴仙至４３﹒５４億元，而毛利率都擴大８﹒８

個百分點至３８巴仙，表現相對穩定，雖然公司業績係因為疫情帶動利好，但係疫情嘅不穩定性

同埋嚟緊五中全會再推動內需嘅氣氛，相信維達股價會有所反彈！

睇返公仔圖，今日嘅驚青情緒令到股價回落返到六月頭約２３銀水平，博客就覺得喺內循環

帶動下，行業將會要次回彈，而維達現時入手嘅值博率相對較高。而今日睇到佢跌到２２﹒４銀

時有支持一路慢慢走上，或者就係一個信號提醒大家留意佢！博客就建議可以現價入博反彈。第

一目標價睇圓底支持位約２６銀水平，如果到時板塊利好，有望可以睇圓底開始位置約３０銀水

平。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

