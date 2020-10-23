《傳聞》傳新東方最快下周在港第二上市，集資最少１０億美元

《傳聞》據彭博社引述知情人士指，已在美國上市的新東方教育科技集團計劃最快下周在港

第二上市，據悉公司於周四（２２日）已在港交所進行上市聽證會，集資額或最少１０億美元，

美銀、瑞信、瑞銀料參與發行。（ａｌ）



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

