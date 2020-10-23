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即市新聞

23/10/2020 11:58

《魚缸博客》雙十一購物節將至，睇好寶尊電商前景可吼低位買入

　　《魚缸博客》距離神州電商界年度大戰「雙１１」購物節仲有大半個月，不過今年改咗玩法
，分兩個售賣期，１１月１日－３日為第一期，１１月１１日為第二期；對於消費者來講，「雙
１１」比往年多咗３天。正值郎州力谷「內循環」，電商股前景可看俏，上個月上市嘅中概股寶
尊電商（９９９１）值得留意。
　　其實新冠疫情以來，消費者生活方式及企業運營嘅數碼化發展提速，進一步確定網上消費大
趨勢。睇返早前人民網報道，第三季度貧困縣網路零售額增長已高於２０１９年全年增速，基本
恢復到疫前增長水準。國內第四大運營商中國廣電在京成立，今年直播電商規模預計將突破萬億
元。反映電商行業發展前景明朗，加上「雙１１」購物節將至，絕對有利業務表現。
　　而寶尊電商核心業務為幫助各個品牌喺電商平台發展，建設並營運官方購物商城。天貓和京
東平台嘅品牌旗艦店、微信小程序商城、抖音同快手官方網上商店，集團亦有份提供支援及服務
。於２０２０年上半年成功取得１９個新合作夥伴，截至２０２０年６月３０日，品牌合作夥伴
組合總數由２３１增至２５０個。
　　集團於２０１９年及截至２０２０年６月３０日止六個月的ＧＭＶ（交易總額），分別為４
４４﹒１億銀人仔及２１９﹒６８億銀人仔；淨利潤分別為２﹒８２億銀人仔及１﹒２３億銀人
仔。
　　作為國內最大的品牌電商服務商，寶尊電商服務平台同生態系統具技術壁壘，有利公司享受
行業發展的紅利。股價近日衝破前高位９５﹒１５銀，今日有所回軟。雖然後市表現仍值得看好
，不過今日周五，加上星期一假期休市，建議缸友們再忍一忍手，放完假吼住９５銀附近買入，
上望１００元，暫以１０天線９０銀作止蝕。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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