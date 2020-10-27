《傳聞》傳英國考慮容許銀行明年恢復派息，正磋商協議

《傳聞》據英國《倫敦時報》報道指，英國監管機構正考慮允許銀行明年起恢復派息，據悉

英國央行和商業銀行正磋商一項協議，在銀行資本緩衝強勁，並繼續發放信貸下，容許銀行向股

東派息。（ａｌ）



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

