《傳聞》字節跳動擬讓抖音在港上市

《傳聞》據外電引述消息人士指出，字節跳舫內部討論讓抖音上市的可行性，公司代表過去

幾星期亦與幾間投行會面。字節跳動回應內地傳媒時說，的確正考慮將部分業務上市的計劃，但

仍未最終確定。

內地傳媒報道，字節跳動考慮將中國業務分拆上市，在與港交所商討上市計劃的同時，亦有

與內地監管部門溝通。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

