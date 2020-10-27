《傳聞》螞蟻集團（０６６８８）機構投資者認購截止提早至本周三

《傳聞》螞蟻集團（０６６８８）（滬：６８８６８８）Ｈ股今起招股，據外電引述市場消

息人士指出，由於螞蟻集團已獲大幅度超購，機構投資者認購截上日期由本周四（２９日）提早

至本周三（２８日）。投資者白表ｅＩＰＯ認購維持由即日起至本周五（３０日）中午截止。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

