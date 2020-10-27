《傳聞》復藥旗下Ｇｌａｎｄ下月印度ＩＰＯ集資最多９億美元

《傳聞》據《ＩＦＲ》引述市場消息人士指出，復星醫藥（０２１９６）（滬：６００１９

６）旗下印度子公司Ｇｌａｎｄ Ｐｈａｒｍａ計劃在１１月上旬，在當地首次公開募股（ＩＰ

Ｏ），集資８億至９億美元，比起此前市場預期集資７﹒５億美元為多。

Ｇｌａｎｄ Ｐｈａｒｍａ是於上周獲得監管機構批准在印度招股上市。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

