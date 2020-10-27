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即市新聞

27/10/2020 15:20

《傳聞》復藥旗下Ｇｌａｎｄ下月印度ＩＰＯ集資最多９億美元

　　《傳聞》據《ＩＦＲ》引述市場消息人士指出，復星醫藥（０２１９６）（滬：６００１９
６）旗下印度子公司Ｇｌａｎｄ　Ｐｈａｒｍａ計劃在１１月上旬，在當地首次公開募股（ＩＰ
Ｏ），集資８億至９億美元，比起此前市場預期集資７﹒５億美元為多。
　　Ｇｌａｎｄ　Ｐｈａｒｍａ是於上周獲得監管機構批准在印度招股上市。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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