《傳聞》據《ＩＦＲ》引述市場消息人士指出，復星醫藥（０２１９６）（滬：６００１９
６）旗下印度子公司Ｇｌａｎｄ Ｐｈａｒｍａ計劃在１１月上旬，在當地首次公開募股（ＩＰ
Ｏ），集資８億至９億美元，比起此前市場預期集資７﹒５億美元為多。
Ｇｌａｎｄ Ｐｈａｒｍａ是於上周獲得監管機構批准在印度招股上市。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
etnet財經.生活App 精明外匯買賣三招「睇圖-比較匯率-預設提示」iOS / Android / Huawei
27/10/2020 15:20
《傳聞》復藥旗下Ｇｌａｎｄ下月印度ＩＰＯ集資最多９億美元
《傳聞》據《ＩＦＲ》引述市場消息人士指出，復星醫藥（０２１９６）（滬：６００１９
６）旗下印度子公司Ｇｌａｎｄ Ｐｈａｒｍａ計劃在１１月上旬，在當地首次公開募股（ＩＰ
Ｏ），集資８億至９億美元，比起此前市場預期集資７﹒５億美元為多。
Ｇｌａｎｄ Ｐｈａｒｍａ是於上周獲得監管機構批准在印度招股上市。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
etnet財經.生活App 精明外匯買賣三招「睇圖-比較匯率-預設提示」iOS / Android / Huawei
|財經熱話27/10/2020
【螞蟻上市】螞蟻H股入場費低利認購氣氛 掛牌表現料受A股帶動
|香港要聞27/10/2020
【新冠肺炎】林鄭：目標下月實行星港旅遊氣泡 冀恢復與內地交往
|香港政情27/10/2020
【香港政情】林鄭下周二赴京 料施政報告如期下月底出爐
|FOCUS27/10/2020
【FOCUS】中美政冷經熱加劇 「台灣牌」愈加顯眼
|開市Good Morning27/10/2020
《開市Good Morning》熊麗萍：看好螞蟻集團可抽多手
|財經熱話23/10/2020
《股市一周》美國大選進入直路 港股全周漲531點連升四星期
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰