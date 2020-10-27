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即市新聞

27/10/2020 11:59

《魚缸博客》螞蟻集團上市料熱炒，吼資金回籠低吸阿里系博反彈

　　《魚缸博客》孖屐期待已久嘅巨無霸新股螞蟻集團（上市編號：０６６８８）終於上市，喺
今日（２７日）起正式招股，每股８０銀，每手５０股，入場費４０４０﹒３銀，以總發行股數
１６﹒７億股計算，集資約１３３６億銀。呢隻股一出，缸友齊齊開心入飛，博客都唔例外，諗
住抽返十幾手先！不過，當大家都關注緊螞蟻時，其實都可以吼下啲資金回籠時，部署返阿里系

　　睇返今日公仔圖表現，科指表現暫時跑輸魚缸，科指股普遍走低，而ＡＴＭＸＪ個別發展。
博客分析缸友抽走資金用嚟抽螞蟻，暫時要冷落一下其他科技佬。正正因為咁，預計阿里系同其
他科技佬喺螞蟻上市前都要回一回，可以試下低吸博反彈，跟住蟻仔上市再炒上一轉。
　　博客今次睇好螞蟻上市後仍然可以衝上，事關一手只係四千幾銀，估值比預期低，而且相比
其他科技股更易入場，從而可以成功吸到更多散戶嘅資金。所以到時上市之後，估計可以帶起板
塊同埋阿里系再炒一炒高先！
　　睇吓公仔圖，建議阿里（０９９８８）可以等佢回到２０天線約２８５﹒４銀入一注，博彈
上３００銀位置。而同系阿里健康（００２４１）雖然炒作室間比較少，但都可以現價入一注，
博跟阿里同螞蟻炒上反彈到２４銀水平。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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