《傳聞》藥明巨諾招股上限定價２３﹒８元，集資逾２３億元

《傳聞》外電引述市場消息人士指出，藥明巨諾（０２１２６）每股定價２３﹒８元，為招

股價範圍２０元至２３﹒８元之上限，集資２３﹒２５億元，預期１１月３日掛牌。

藥明巨諾發售約９７６９萬股，其中１０％在港公開發售，其餘作國際配售。聯席保薦人為

高盛及瑞銀。預計１１月３日掛牌。



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