《魚缸博客》料雙十一與內循環推動內需，睇好玖紙十蚊入手博反彈

《魚缸博客》近期孖屐關注焦點之一就喺花旗總統大選，講真侵侵同拜登都勢平均力敵，最

後邊個跑出都真係好難講！不過有樣野博客都幾肯定接落黎會得發圍，就係內需佬啦！事關距離

雙十一光棍節只有差唔多半個月時間，神州孖屐都應該要準備衝入炒炒佢，加上神州五中全會正

式開鑼，內循環政策利好底下，內需佬表現應該唔錯！博客就睇好隻玖龍紙業（０２６８９）啦

！

講到購物節，除咗購物之外嘅特色，相信就係源源不絕嘅包裝紙箱！啲貨運嚟運去，加加埋

埋都用好多個箱！而玖紙嘅業務就正正從事生產同銷售包裝紙板產品，包括卡紙、瓦楞芯紙同塗

布灰底白板紙，完全係ｆｉｔ哂行業需求啦！所以博客估計佢地嚟緊業務都有得炒！

參考最新嘅年度業績報告，集團嘅營業額雖然要下跌６巴仙到５１３﹒４１億銀人仔，但股

東溢利就可以升７﹒５巴仙到４１﹒６８億銀，其實都唔太差。再睇埋落去，年內企業整體毛利

升到６巴仙到超過９０億銀；銷量都增加８﹒５巴仙至１５３０萬噸，可以睇到其實公司盈利表

現都幾好。而最重要，公司期內毛利率可以增加２個百分點到１７﹒６巴仙，對於紙業公司嚟講

可以話係好好嘅助力，相信都可以中長線利好企業經營。

睇返公仔圖，玖紙喺九月見到１１﹒１２銀高位後有回調，到大約９﹒５銀有支持再上試，

雖然唔成功要落一落調整下，不過博客估佢都要整固一輪再發力！建議可以先等到佢回落到２０

天線，約１０﹒１銀時候入手，博反彈到１１﹒５銀水平。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

