  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

29/10/2020 11:58

《魚缸博客》今年提早轉凍睇好羽絨服銷情，波司登１０天線可吼入

　　《魚缸博客》中秋過後，香江天氣都明顯轉涼，呢兩日開始見到有人出動冷衫外套。而神州
凍得更加快，華東華北地區已經出現冷鋒。好幾個氣象研究都話，今年出現「拉尼娜」現象，代
表會出現氣溫較正常情況低嘅秋冬。呢個冬天特別凍，季節性強嘅羽絨服裝股波司登（０３９９
８）將會受惠，乘勢炒高。
　　睇返之前十一黃金周嘅成績，因為華東華北已轉涼，波司登銷售表現理想，於「天貓」電商
平台銷售額按年大升５倍，其中銷量升３倍，產品均價由約６００蚊人仔升至約１０００蚊人仔
，相信係因為公司推出較多高端服裝。同時，喺２１號至２５號嘅雙十一預售中，公司喺男裝和
女裝品類都排名第一，表現出強勁銷售趨勢。
　　雙十一購物節就殺到，波司登都加強物流效率，上星期附屬公司波司登羽絨服裝有限公司就
用５﹒６億人仔，買咗蘇州波司登物流有限公司嘅所有股權，將集團現有物流管理體系同物流廠
房及倉儲系統整合後，集團將會更加有效配置資源、充分利用物流管理優勢，以滿足消費者對商
品更快速更精准嘅配送需求。
　　中金最新份報告，將波司登２０２１至２０２２年度盈利預期分別上調６巴仙及５巴仙至０
﹒１４銀和０﹒１７銀人仔，按年增長２５巴仙和２４巴仙，目標價上調３４巴至３﹒９銀，維
持「跑贏行業」評級。
　　波司登踏入１０月份股價已經累升近４０巴仙，技術指標無疑係超買，但估值唔算太高，今
年唔少服裝股都獲得估值向上重估，例如體育服裝股安踏（０２０２０）同李寧（０２３３１）
，相信波司登重估動力來自寒冬以及近期強勁銷售。今日破緊年內高位當然唔高追住，建議缸友
們可於１０天線附近，約３﹒４５銀入手，短線目標先睇前頂４﹒４１銀，跌穿３﹒２銀止蝕。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

etnet財經.生活App 精明外匯買賣三招「睇圖-比較匯率-預設提示」iOS / Android / Huawei

返回新聞主頁

最新專題
More
FOCUS29/10/2020
【FOCUS】嚴冬恐令第二波更致命　2027年「革命」在前?
開市Good Morning29/10/2020
《開市Good Morning》林家亨：物管股未到買入時機
接通華為29/10/2020
「5G時代 - 新挑戰vs 新機遇vs 新生態」網上研討會
財經熱話28/10/2020
【螞蟻上市】孖展買螞蟻利息最低僅0.48厘　銀行券商點揀好？
中國故事28/10/2020
《神州經脈》人幣中間價逆周期因子淡出　A場收升外資八日後重返
財經熱話28/10/2020
【匯控績後】匯控季績有驚喜　市場憧憬恢復派息　高盛上望50元
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【格盡匯價】英鎊急跌，利買樓置業？即用etnet App格盡各大銀行匯價，仲可預設提示捉實靚價！

【全新功能】善用etnet App精明外匯買賣三招 投資旅行升學話咁易!

【etnet Bonus】賞 維柏健【健骨至尊500(無鈉維心配方)】

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>