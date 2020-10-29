《魚缸博客》今年提早轉凍睇好羽絨服銷情，波司登１０天線可吼入

《魚缸博客》中秋過後，香江天氣都明顯轉涼，呢兩日開始見到有人出動冷衫外套。而神州

凍得更加快，華東華北地區已經出現冷鋒。好幾個氣象研究都話，今年出現「拉尼娜」現象，代

表會出現氣溫較正常情況低嘅秋冬。呢個冬天特別凍，季節性強嘅羽絨服裝股波司登（０３９９

８）將會受惠，乘勢炒高。

睇返之前十一黃金周嘅成績，因為華東華北已轉涼，波司登銷售表現理想，於「天貓」電商

平台銷售額按年大升５倍，其中銷量升３倍，產品均價由約６００蚊人仔升至約１０００蚊人仔

，相信係因為公司推出較多高端服裝。同時，喺２１號至２５號嘅雙十一預售中，公司喺男裝和

女裝品類都排名第一，表現出強勁銷售趨勢。

雙十一購物節就殺到，波司登都加強物流效率，上星期附屬公司波司登羽絨服裝有限公司就

用５﹒６億人仔，買咗蘇州波司登物流有限公司嘅所有股權，將集團現有物流管理體系同物流廠

房及倉儲系統整合後，集團將會更加有效配置資源、充分利用物流管理優勢，以滿足消費者對商

品更快速更精准嘅配送需求。

中金最新份報告，將波司登２０２１至２０２２年度盈利預期分別上調６巴仙及５巴仙至０

﹒１４銀和０﹒１７銀人仔，按年增長２５巴仙和２４巴仙，目標價上調３４巴至３﹒９銀，維

持「跑贏行業」評級。

波司登踏入１０月份股價已經累升近４０巴仙，技術指標無疑係超買，但估值唔算太高，今

年唔少服裝股都獲得估值向上重估，例如體育服裝股安踏（０２０２０）同李寧（０２３３１）

，相信波司登重估動力來自寒冬以及近期強勁銷售。今日破緊年內高位當然唔高追住，建議缸友

們可於１０天線附近，約３﹒４５銀入手，短線目標先睇前頂４﹒４１銀，跌穿３﹒２銀止蝕。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

