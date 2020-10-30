《傳聞共賞》物流快遞進入旺季，北水重倉思摩爾（０６９６９）

《傳聞共賞》 物流快遞進入旺季，網絡零售增長勁

北水重倉思摩爾（０６９６９），農業農村現代化利一拖

商舖蝕讓持續，太興老闆沽北角舖５年蝕２２００萬



《昔日傳聞》 港交所（００３８８）好事近，內地加力支持芯片業

基金加碼宅經濟股，美團（０３６９０）力拓新業務

金風（０２２０８）加大投資風電場，集裝箱價格回升

５Ｇ手機出貨量續增，內地金飾消費恢復

字節跳動擬讓抖音在港上市

英國考慮容許銀行明年恢復派息，正磋商協議

基金調整科技股組合，廣汽（２２３８）力拓新能源車

內地快遞價格戰緩和，郵儲銀行（１６５８）加力線上貸款

多間中概股擬港上市，京東集團（０９６１８）好事近

紫金（０２８９９）銅產量增，電視面板漲價

萬國數據（０９６９８）國際配售已錄超額認購

百度計劃今年底前來港完成第二上市

５Ｇ應用利好中移動（００９４１），多晶硅行業擴產

阿里健康（００２４１）力拓數字醫，內地奶業產銷增加

林鄭上京爭取惠港政策，冀廣東省再放寬恢復通關標準

合景悠活（０３９１３）國際配售已錄超額逾數倍

醫藥臨床試驗需求增，火電比重續降

美團（３６９０）力拓非餐飲外賣，內地化妝品逆勢增長

基金增持內銀股，創新企業上市排長龍

雲端服務市場增長空間大，紡織成衣業急單增

阿里雲增長潛力巨大，下月內地紙業續提價

液化天然氣價格回升，哈電（０１１３３）拓新產業

傳鋼鐵行業整合重組，全球電腦出貨量增長持續

中國紡織行業回暖，高端啤酒市場競爭加劇

基金加碼新經濟股，都市麗人（０２２９８）拓新業務



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

