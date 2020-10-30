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即市新聞

30/10/2020 11:17

《魚缸博客》阿爺撐內循環利好消費股，蒙牛龍頭地位鞏固值吸納

　　《魚缸博客》中共十九屆五中全會昨日閉幕，今次會議核心之一，就係確立以內循環為主嘅
雙循環格局，憧憬十四五規劃有更多推動內需國策，有利內需股表現，而內需消費股受外圍因素
影響較少，都促使資金滲透流入的原因。當中，奶業龍頭蒙牛乳業（０２３１９）值得關注。
　　蒙牛集團第二季業績明顯復甦，尤其係貢獻公司營業額幾乎達到９成嘅液態奶業務，按年增
１０﹒６巴仙至３２５﹒７億銀人仔。而高階鮮奶、低溫酸奶和芝士業務增長良好，每日鮮語喺
高階鮮奶市場有較高市佔率，銷量按年增速達１７７巴仙，低溫酸奶優益Ｃ　ＬＣ－３７同冠益
乳，分別增８０巴仙和５０巴仙。相信公司業務已走出疫情影響、恢復至長期穩步增長嘅軌道。
　　蒙牛早前獲瑞銀唱好，份報告話新冠疫情令神州民眾更加關心健康，唔同大小城市同地區，
對乳製品購買頻率、支出都有所上升。而神州牛奶供應不足，相信下半年乳奶產品有加價傾向，
瑞銀仲話指蒙牛現價較同業估值為低，所以將蒙牛乳業評級由「中性」上調至「買入」，予蒙牛
目標價４４銀，較原先目標價３０銀大升４７巴仙。
　　另外值得留意嘅係，蒙牛透過收購或同外國牛奶企業合作，有助集團確保奶源充足，並以低
成本供應高階奶製品生產，除咗銷售網絡共享的協同效應外，仲可研發共享、協同銷售和跨品牌
和產品的交叉銷售。
　　事實上，市場由８月份開始逐步加大對內需消費股關注，蒙牛喺上星期（２２日）再上４０
﹒６５銀高位後，股價進入漲後調整。由於總體反覆向好趨勢發展未變，加上其他內需消費股龍
頭又再陸續向上突破，相信將有利市場加大對蒙牛的關注度，建議可把握趁低吸納機會作中長線
投資。建議可於現水平３７銀附近吸納，目標價４３銀，止蝕價３５銀。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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