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即市新聞

02/11/2020 15:04

《傳聞》榮昌生物製藥（０９９９５）招股上限定價５２﹒１元

　　《傳聞》外電引述市場消息人士指出，榮昌生物製藥（０９９９５）上市定價５２﹒１元，
為招股價範圍５０﹒３至５２﹒１元上限，發行７６５３﹒７萬股Ｈ股，集資３９﹒８６億元，
每手５００股，１１月９日掛牌。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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