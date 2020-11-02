《傳聞》榮昌生物製藥（０９９９５）招股上限定價５２﹒１元

《傳聞》外電引述市場消息人士指出，榮昌生物製藥（０９９９５）上市定價５２﹒１元，

為招股價範圍５０﹒３至５２﹒１元上限，發行７６５３﹒７萬股Ｈ股，集資３９﹒８６億元，

每手５００股，１１月９日掛牌。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

