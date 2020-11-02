《魚缸博客》花旗國大選資金避險，ＳＰＤＲ金ＥＴＦ可博反彈

《魚缸博客》話咁快花旗國大選就殺到埋嚟！雖然香江魚缸今朝（２日）跑贏上星期五（３

０日）嘅美股同今朝Ａ場，但係不穩情緒仍然濃厚。博客相信好多缸友心驚驚，故容易受中美關

係震跌嘅晶片股、新經濟股建議唔好追入住啦，炒返保守板塊為先，其中金股今日就有升勁，見

到隻ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０）算比較落後，似乎可以吼下！

金股有得飛，都係因為花旗國大選帶動避險情緒，加上財政刺激方案依然未出爐，都睇到大

選前再出嘅機會比較微一啲，所以估嚟緊市場應該會重點關注選情，睇緊拜登領先嘅局勢會唔會

有變動？令到避險金應該仲可以短線炒一炒！

除咗大選之外，疫情都對金佬走勢有好大影響，疫苗講到依加遲遲未出台，依加全球又話要

爆一波肺炎，疫情唔斷尾令全球經濟復甦無期，而孖屐氣氛再係咁差落去，相信缸友都會偏向選

擇保值同低風險嘅投資產品，再次帶旺金佬表現。

再睇一睇金價表現，現價金係上個月雖然累計要偏軟小小，但係上星期五都反彈一下，依加

都輕輕升０﹒１６巴仙，報緊每１８８２﹒８５美金。博客覺得啲金係時候再發力，希望以上因

素推動之下，金價可以再彈上１９００美金水平。

睇返公仔圖，ＳＰＤＲ金ＥＴＦ暫時落後其他金股，博客期望佢會追一下落後，見到佢係１

００天線大約１３７０銀位置有支持，而今朝喺保力加通道底部大約１３６３銀有支持再彈上，

建議可以先現價買入一注，短線炒作，博上１４００銀位置。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

