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即市新聞

03/11/2020 09:11

《傳聞》阿里擬投資網上奢侈品零售商Ｆａｒｆｅｔｃｈ約３億美元

　　《傳聞》據外媒《Ｔｈｅ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ》引述市場消息人士指出，阿里巴巴（
０９９８８）洽談向網上奢侈品零售商Ｆａｒｆｅｔｃｈ投資約３億美元，並在建立中國建立合
資企業。
　　據瑞士奢侈品公司歷峰集團（Ｒｉｃｈｅｍｏｎｔ）還考慮與阿里巴巴一起投資
Ｆａｒｆｅｔｃｈ。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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