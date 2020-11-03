《傳聞》阿里擬投資網上奢侈品零售商Ｆａｒｆｅｔｃｈ約３億美元

《傳聞》據外媒《Ｔｈｅ Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ》引述市場消息人士指出，阿里巴巴（

０９９８８）洽談向網上奢侈品零售商Ｆａｒｆｅｔｃｈ投資約３億美元，並在建立中國建立合

資企業。

據瑞士奢侈品公司歷峰集團（Ｒｉｃｈｅｍｏｎｔ）還考慮與阿里巴巴一起投資

Ｆａｒｆｅｔｃｈ。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

