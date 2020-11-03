《傳聞》內地生物技術商德琪醫藥在港預路演，上市籌集３億美元起

《傳聞》據《ＩＦＲ》引述市場消息人士指出，中國生物技術初創公司德琪醫藥
（Ａｎｔｅｎｇｅｎｅ）啟動在港上市預路演，尋求籌集至少３億美元。高盛、摩通是聯合包銷
商。
據報，德琪醫藥昨日已通過聯交所上市聆訊。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
etnet財經.生活App 精明外匯買賣三招「睇圖-比較匯率-預設提示」iOS / Android / Huawei
|財經熱話03/11/2020
【美國大選】拜登倘上台騰訊阿里或再破頂 結果若爭拗為最壞結局
|開市Good Morning03/11/2020
《開市Good Morning》熊麗萍：現階段忌追內銀股
|中國故事03/11/2020
【螞蟻上市】螞蟻高管上市前夕遭約談 金融監管「緊箍咒」上身
|中國故事02/11/2020
《神州經脈》財新製造業PMI九年半高 滬指微升外資加大流入
|開市Good Morning02/11/2020
《開市Good Morning》溫傑：比亞迪績佳可繼續持有
|生財有道30/10/2020
Bitcoin升到似火箭 點樣買賣最方便?
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰