《傳聞》內地生物技術商德琪醫藥在港預路演，上市籌集３億美元起

《傳聞》據《ＩＦＲ》引述市場消息人士指出，中國生物技術初創公司德琪醫藥

（Ａｎｔｅｎｇｅｎｅ）啟動在港上市預路演，尋求籌集至少３億美元。高盛、摩通是聯合包銷

商。

據報，德琪醫藥昨日已通過聯交所上市聆訊。



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