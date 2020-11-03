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即市新聞

03/11/2020 11:58

《魚缸博客》神州圓晶產能緊張，華虹半導體新一輪升勢開始！

　　《魚缸博客》疫情過後，唔少工廠都開始復工，但中美貿易戰令到部分公司唔可以出口晶片
到神州，以致部分公司圓晶生產供不應求，華虹半導體（０１３４７）就係一個例子啦！
　　國家扶植晶片產業，但唔係一時三刻可以解決到，加上中芯（００９８１）被落禁令，唔少
訂單轉移去台灣等地，本來今年８吋晶圓訂單同價目都定好晒，但而家就突然開始加價，而訂單
都開始增加，反映市場需求旺盛，因為換手機潮又開啟啦！
　　目前華虹半導體產能利用率已經去到九成，反映公司已經開盡Ｔｕｒｂｏ咁生產，而中國晶
片應用都係５Ｇ、電動車、雲計算等，加上神州而家高舉「國產替代」方針，係可見未來必定需
求加劇；不過又咁講，手機同電腦晶片短時間內都無辦法突破技術關係，特別係外國半導體都講
緊５納米技術，神州仲講緊１４納米，都仲有１０年距離。
　　就算技術未必夠人抽，但華虹股價就十分靚仔，今早一支大陽抽高，仲破埋３２銀關口高見
３２﹒５銀。博客認為可以現價入都得，因為憑住需求及國家支持呢兩個消息，股價重返３８銀
只係第一步，只要圍堵政策繼續，中資半導體股價都繼續向上，所以博客第一間先睇３８銀，到
價盡沽食晒先講！
　　畢竟而家呢個市，都係袋落袋安全啲！

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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