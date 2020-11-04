《傳聞》科技股投資熱潮降溫

《傳聞》螞蟻集團上市計劃突然暫緩，科技股熱潮降溫，並打亂了機構性投資者部署，傳聞
基金需調整投資租合，增持現金比重，除了阿里巴巴之外，騰訊（００７００）等重磅股價也會
受壓，昨日（３日）已率先下跌３﹒５元，以５９８元收市。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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