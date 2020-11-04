《魚缸博客》藥明生物（２２６９）前景樂觀，吼回調買入博破頂！

《魚缸博客》世紀ＩＰＯ螞蟻集團（０６６８８）慘遭滑鐵盧，加上花旗大選點緊票，今日

有唔少股票都大幅回調，不過魚缸市況唔算太差、跌幅又唔大，回調一下反而係吸納優貿股嘅良

樹。博客認為，可以留意一下藍戰士藥明生物（０２２６９）。

藥明生物提供嘅點對點服務平台涵蓋整個生物藥開發過程服務，以及在生物藥開發過程任何

階段，向客戶提供訂製解決方案。直至今年上半年有的綜合項目數已增至２８６個，按年增長２

７﹒７巴仙。今年上半年收入達１９﹒４４億人仔，按年增２１巴仙；純利７﹒３億人仔，按年

增６２﹒６巴。

集團現時與全球２０大製藥公司中的１６間及中國５０大製藥公司中的２８間合作，客戶數

目亦由去年１９４名，增至２６４名。有大行消息話，藥明生物已新簽一份價值最高４億美金嘅

新冠疫苗相關協議。公司於上半年與ＧＳＫ簽訂新冠中和抗體項目，藥明生物提供研發外包服務

，公司管理層預期該中和抗體如進展順利可能於２０２１年上半年上市。

加上集團今年成功從競爭對手手上取得１０個ＣＤＭＯ，超過往年新增項目嘅總和。其中６

個處於三期臨牀試驗，１１個同新冠病毒相關，利好短期收入增長，預期未來疫苗業務將為集團

未來提供重大貢獻。藥明生物前景樂觀，近日股價創新高２３３蚊後有調整，２０天線（約２１

１﹒９銀）有支持，建議可於２１１銀至２１５銀收集，作長線持有，跌穿５０天線約１９８銀

止蝕。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

