《傳聞共賞》傳芯片器件擬漲價，內銀消費信貸增

《傳聞共賞》 電子產品銷售旺，傳芯片器件擬漲價

內銀消費信貸增，南航（０１０５５）力拓貨運物流



《昔日傳聞》 美國暫時擱置將螞蟻集團列入黑名單計劃

內地擴大５Ｇ應用，電商物流帶動重卡需求

科技股投資熱潮降溫

航運運費漲勢遇阻力，水泥股走弱有因

基金趁高減持手機股，內地乳品市場競爭加劇

物流快遞進入旺季，網絡零售增長勁

北水重倉思摩爾（０６９６９），農業農村現代化利一拖

商舖蝕讓持續，太興老闆沽北角舖５年蝕２２００萬

港交所（００３８８）好事近，內地加力支持芯片業

基金加碼宅經濟股，美團（０３６９０）力拓新業務

金風（０２２０８）加大投資風電場，集裝箱價格回升

５Ｇ手機出貨量續增，內地金飾消費恢復

字節跳動擬讓抖音在港上市

英國考慮容許銀行明年恢復派息，正磋商協議

基金調整科技股組合，廣汽（２２３８）力拓新能源車

內地快遞價格戰緩和，郵儲銀行（１６５８）加力線上貸款

多間中概股擬港上市，京東集團（０９６１８）好事近

紫金（０２８９９）銅產量增，電視面板漲價

萬國數據（０９６９８）國際配售已錄超額認購

百度計劃今年底前來港完成第二上市

５Ｇ應用利好中移動（００９４１），多晶硅行業擴產

阿里健康（００２４１）力拓數字醫，內地奶業產銷增加

林鄭上京爭取惠港政策，冀廣東省再放寬恢復通關標準

醫藥臨床試驗需求增，火電比重續降

美團（３６９０）力拓非餐飲外賣，內地化妝品逆勢增長

基金增持內銀股，創新企業上市排長龍

雲端服務市場增長空間大，紡織成衣業急單增

阿里雲增長潛力巨大，下月內地紙業續提價

液化天然氣價格回升，哈電（０１１３３）拓新產業

傳鋼鐵行業整合重組，全球電腦出貨量增長持續



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

