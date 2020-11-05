《魚缸博客》炒疫苗同拜登當選概念，中海油現價可追入當儲貨

《魚缸博客》花旗國總統大選，拜登同侵侵嘅選舉人得票票數擴闊咗，前者拎緊２５３票，

差１７票當選，侵侵就拎緊２１４票落後。孖屐當然要睇睇有咩概念股炒得起啦！拜登嘅政綱，

有樣嘢幾值得關注，就係佢話過花旗國石油業污染嚴重，當選後會中止石化工業，改用再生能源

取代喎。事關花旗國、俄國，同沙特阿拉伯長居世界原油產量前三，如果其中一個停止產油，油

價仲唔起飛？

中海油（００８８３）喺全球從事上游石油業務，包括常規油氣業務、頁岩油氣業務、油砂

業務同其他非常規油氣業務，所以油價走勢對佢盈利嘅影響一定係直接嘅。

睇番業績基本面，疫情之下今年第三季油氣銷售收入無咗近２７巴仙，平均實現油價為每桶

４３﹒０３美金，按年唔見２９巴仙，同國際油價走勢基本一致；實現總淨產量１﹒３１億桶油

當量，海外淨產量佔近三成三，有利分攤地沿風險。

冬天係天然氣需求旺季，今年頭三季集團天然氣銷售收入佔營業收入１７﹒３４巴仙，石油

液體銷售收入則佔７９﹒９６巴仙。管理層話，目標到２０３５年天然氣同石油總產量各佔一半

，未來會加大神洲國內同海外天然氣開發，預期天然氣價格會喺冬季回升。

另一方面，世衛話目前仲未有一款候選新型肺炎疫苗有效性達標，預期要到出年中先有機會

廣泛接種疫苗。神洲有四隻疫苗進入三期臨牀試驗階段，約６萬受試者無嚴重不良反應報告，預

計年底神洲疫苗產能可以達到６﹒１億劑，次年產能擴大，講法同世衛一致。

孖屐一向行得前過實體經濟，假如出年年中可以廣泛接種疫苗呢件事屬實，油股應該會喺第

一季尾或更早炒起，如果拜登喺無阻撓下當選，成個炒風有機會再推前，依家中海油市帳率喺０

﹒６５倍左右，現價入手無蝕底，缸友可以隨政治同疫苗消息分批入，中長線他屐當然係去番疫

情前９﹒７６銀至１４﹒４銀水平，現價計至少有三成升幅。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

