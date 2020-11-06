《傳聞》恒大分拆物管業務上市下周聆訊，集資額１５５億

《傳聞》據彭博引述知情人士稱，恆大物業最快尋求下周通過港交所上市聆訊。市場估計，

ＩＰＯ規模達２０億美元，折合相當於１５５億港元。

母公司中國恆大（３３３３）早前表示，今年在集團及多個業務板塊進行配股引資，其中集

團配股４３億港元、物業板塊２３５億港元、新能源汽車４０億港元，股東權益大幅提升。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

