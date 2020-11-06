《傳聞》字節跳動擬分拆業務港上市前融資１５５億

《傳聞》字節跳動分拆業務在港上市前，擬先進行一輪２０億美元（約１５５億港元）融資

，市場消息指，潛在投資者包括紅杉資本，本輪對字節跳動的估值或高達１８００億美元（約１

﹒４萬億港元）。

消息指，融資細節可能有變。

字節跳動在完成該輪融資後，會開始準備將旗下大型資產包括抖音、今日頭條等分拆在香港

上市。

《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

