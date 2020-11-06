  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

06/11/2020 11:58

《魚缸博客》內房短線有炒作，中海外（６８８）低位附近撈得過！

　　《魚缸博客》內房股成日講「三條紅線」，博客都覺得應該嘅，畢竟神州房企負債率咁高，
唔減下磅又點提高盈利呢？
　　內房企業一直都流行玩發債，只要應收帳目可以返到嚟，同時夠鐘咪繼續還債息，一直都相
安無事。但直到恆大（０３３３３）封信流出，阿爺先意識到原來房企已經大到不能倒下。
　　但博客調轉睇，之前因為呢單嘢，內房已經跌到殘晒，真係低處未算低；之不過內房賣樓成
績又唔錯，畢竟中國人結婚生仔都需要買樓買地，話就話近期減價賣樓，但起碼一手樓仍見有買
力，從呢一點反映神州經濟是還可以的。
　　中海外（００６８８）算係近期嘅黑馬，１０月賣樓銷售金額係２８９億人仔按年升２０巴
仙，帳面睇就好似好叻仔啦，靠呢個小消息，呢幾日股價都有起飛下。不過，博客要提醒返，如
果想長期持有，都要睇返最後純利條數係點，因為佢可以原價賣樓，最後畀返個「折扣」或者「
回贈」買家，而呢個折扣係當「宣傳支出」呢一攔，到最後條數可能會有虧損或者下跌，所以大
家要留意返。
　　但齋睇中海外呢兩日股價，已經有兩支陽燭出現，所以股民已經當個消息係短炒係短炒訊號
，現價追入梗係低位，因為佢仲係圓底附近，頸線可能係２３蚊附近，所以到線先食一半，然後
留一半睇佢會唔會再爆多轉啦！

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

etnet財經.生活App 精明外匯買賣三招「睇圖-比較匯率-預設提示」iOS / Android / Huawei

返回新聞主頁

最新專題
More
FOCUS06/11/2020
【FOCUS】拜登得票破歷屆紀錄　後生力撐顯代際衝突
開市Good Morning06/11/2020
《開市Good Morning》林嘉麒：阿里巴巴無需急撈底
香港政情06/11/2020
【香港政情】副總理韓正晤林鄭　肯定港府維護社會穩定有顯著成效
中國故事05/11/2020
《神州經脈》憧憬拜登入白宮　A場四連升　即期人幣撲28個月高
財經熱話05/11/2020
美大選後港股升809點收25695破牛熊線　科指新高漲逾5%
FOCUS05/11/2020
【FOCUS】拜登近勝出侵侵勢難認賽果　藍紅裂痕愈深未來更難
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【格盡匯價】英鎊急跌，利買樓置業？即用etnet App格盡各大銀行匯價，仲可預設提示捉實靚價！

【全新功能】善用etnet App精明外匯買賣三招 投資旅行升學話咁易!

【DIVA Channel】賞 沙動畫大師－海潮《沙兵馬將》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>