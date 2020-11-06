《魚缸博客》內房短線有炒作，中海外（６８８）低位附近撈得過！

《魚缸博客》內房股成日講「三條紅線」，博客都覺得應該嘅，畢竟神州房企負債率咁高，
唔減下磅又點提高盈利呢？
內房企業一直都流行玩發債，只要應收帳目可以返到嚟，同時夠鐘咪繼續還債息，一直都相
安無事。但直到恆大（０３３３３）封信流出，阿爺先意識到原來房企已經大到不能倒下。
但博客調轉睇，之前因為呢單嘢，內房已經跌到殘晒，真係低處未算低；之不過內房賣樓成
績又唔錯，畢竟中國人結婚生仔都需要買樓買地，話就話近期減價賣樓，但起碼一手樓仍見有買
力，從呢一點反映神州經濟是還可以的。
中海外（００６８８）算係近期嘅黑馬，１０月賣樓銷售金額係２８９億人仔按年升２０巴
仙，帳面睇就好似好叻仔啦，靠呢個小消息，呢幾日股價都有起飛下。不過，博客要提醒返，如
果想長期持有，都要睇返最後純利條數係點，因為佢可以原價賣樓，最後畀返個「折扣」或者「
回贈」買家，而呢個折扣係當「宣傳支出」呢一攔，到最後條數可能會有虧損或者下跌，所以大
家要留意返。
但齋睇中海外呢兩日股價，已經有兩支陽燭出現，所以股民已經當個消息係短炒係短炒訊號
，現價追入梗係低位，因為佢仲係圓底附近，頸線可能係２３蚊附近，所以到線先食一半，然後
留一半睇佢會唔會再爆多轉啦！
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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