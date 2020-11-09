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即市新聞

09/11/2020 11:58

《魚缸博客》天氣轉凍頤海國際「錢」途無限，趁回調買入

　　《魚缸博客》天氣轉涼，又到咗秋冬必備環節打邊爐。不過疫情關係，同往年呼朋引伴去出
去打邊爐唔同，今年越來越多消費者選擇買即食湯底、材料喺家「烚下烚下」。疫情受惠股之一
頤海國際（０１５７９）有望繼續受惠。
　　頤海國際２０１８年及之前，來自其關聯方（海底撈及附屬公司）收入比例一直超過一半，
可見海底撈（０６８６２）對佢影響有幾大。為咗降低對海底撈依賴，近年頤海國際積極研發新
產品，接洽更多新客戶，目前關聯方收入比例降至近四成。
　　集團今年第三季收入增長３４巴仙，同市場預期差唔夕，主要因為主要客戶海底撈第三季新
舖數目預期增加達２００間，主要客戶店舖增長相信仍會持續，令集團整體收入增長維持高雙位
數。第三方銷售業務表現咁強勁，進一步拓展收入，相信會繼續成為未來業績增長催化劑。
　　近日頤海股價由高位１２８銀回調接近三成至近日低位８６﹒７銀，股價今日開始反彈，啱
啱好上返保加利通道底部，暫時喺９０銀附近整固，相信股價有機會短期見底。而料集團下半年
銷售額及盈利有望保持理想增長，缸友們可在調整期間吸納，建議９０至９８銀水平收集，上望
１１０元，再跌穿８７銀止蝕。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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