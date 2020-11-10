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即市新聞

10/11/2020 09:01

《傳聞》藍月亮本周四尋求聆訊，擬集資７８億

　　《傳聞》市場消息指，高瓴資本有份投資的內地洗衣液一哥藍月亮，將於本周四（１２日）
尋求上市聆訊，計劃集資１０億美元（約７８億港元）。美銀、中金和花旗為聯席保薦人。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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