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即市新聞

10/11/2020 11:58

《魚缸博客》科技佬依然係經濟增長引擎，趁調整吸納ＱＱ同阿里！

　　《魚缸博客》噚晚（９日）美股道指突然暴升，最多曾飆逾１６００點，仲要曾經創新高見
２９９３３點，咩事咁勁？原來就係花旗國藥廠輝瑞及德國ＢｉｏＮＴｅｃｈ共同研發嘅新冠肺
炎疫苗「ＢＮＴ１６２ｂ２」效用顯著，目前據效用率超過９成。呢個情況下，「疫情受累股」
好似銀行、旅遊、銀行、航空等行業爆升，早前熱炒嘅科技佬自然回吐，因為好多人都已經係科
技佬上面賺得盤滿缽滿，自然沽科技佬去買舊經濟佬。
　　雖然係咁，但博客認為呢Ｄ調整機會千載難逢，應該趁低吸納新經濟佬，分注買入，因為始
終新經濟已經變世界主流，仲有好多發展空間，已非２０００年嘅「科網泡沫」嘅「空頭支票」
。再者，隨著時代變遷，舊經濟佬普遍難再高增長，資金自然繼續買新經濟嘅科技佬，因為呢批
科技佬先係未來經濟增長引擎，自然有業績增長。所以，如果大家買舊經濟佬，建議都係炒經濟
復甦就夠，長遠都係要吼翻舊經濟佬！到底買邊Ｄ科技佬呢？
　　首先當然係ＱＱ（００７００）同阿里（０９９８８）。先講ＱＱ，貴為全球最大型綜合娛
樂企業，仲要擁有神州呢個全世界最大孖屐！大和最新報告都話，預計ＱＱ今年下半年智能手機
遊戲收入將繼續錄得超過４０巴仙嘅增長，重申「買入」評級，上調目標價１５巴仙至７１０銀
。另外，ＱＱ同時係最強社交達人之一，截至２０２０年３月，「微信和ＷｅＣｈａｔ」嘅合併
月活躍帳戶數超過１２億，當中的Ｂｉｇ　Ｄａｔａ絕對係未來金蛋之一！同時公司亦布局人工
智能，相信未來發展大有可為！博客建議大家喺二十天線（約５８４﹒６２５銀）可吸納，再逢
跌吸納然後長線持有！
　　阿里方面，公司剛公布第二季度業績，博客收貨！首先阿里雲收入１４８﹒９億元人仔同比
增長６０巴仙，增速超逾了當前在花旗國雲服務嘅龍頭亞馬遜同微軟。而上月阿里投資日嘅簡述
，阿里雲現時的虧損率只有－１巴仙，明年鐵定會開始實現利潤，進入收成期。阿里雲未來絕對
可以提升阿里估值。此外，電商繼續保持增長活力，天貓嘅商品成交金額（ＧＭＶ）增長２１巴
仙；本地化生活化平臺收入同比增長２９巴仙。雖然阿里嘅月活躍用戶達８﹒８１億，較上一季
度僅增長７００萬，呢個確實係目前弱點，但阿里嘅發展重心都分散咗去螞蟻集團（０６６８８
）。除咗非常賺錢嘅微貸業務，未來人仔數字化發展螞蟻集團絕對有份分一杯羹，阿里發展自然
無可限量！博客建議喺２６０至２７０銀可吸納，然後長線持有！
　　總括來講，博客認為ＱＱ同阿里嘅形勢好似下棋一樣，已經「將哂軍」，搵唔到唔買嘅理由


　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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