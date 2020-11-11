《傳聞》上坤地產擬略高於中間價定價，金科智慧擬中間定價

《傳聞》金科智慧服務（０９６６６）昨日（１０日）截止招股，市場消息指，公司擬於中
間定價。
同樣於昨日截止招股的內地物業開發商上坤地產（０６９００），市場消息指，公司擬定價
於２﹒２８元，略高於招股中間價。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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