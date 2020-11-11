  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

11/11/2020 09:01

《傳聞》上坤地產擬略高於中間價定價，金科智慧擬中間定價

　　《傳聞》金科智慧服務（０９６６６）昨日（１０日）截止招股，市場消息指，公司擬於中
間定價。
　　同樣於昨日截止招股的內地物業開發商上坤地產（０６９００），市場消息指，公司擬定價
於２﹒２８元，略高於招股中間價。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

etnet財經.生活App 精明外匯買賣三招「睇圖-比較匯率-預設提示」iOS / Android / Huawei

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事11/11/2020
【雙11】阿里：「雙11」首十天成交額3723億人幣
財經熱話10/11/2020
【騰訊預測】騰訊將放榜　券商料多賺三成手遊收入強　紛升目標價
財經熱話10/11/2020
【網絡平台監管】內地擬打擊經營壟斷　科網股急瀉　科指插逾5%
中國故事10/11/2020
《神州經脈》CPI重回1時代PPI遜預期　滬指先升後回外資走
中國故事10/11/2020
阿里「雙11」戰線拉長　監管趨嚴無阻消費熱情
財經熱話10/11/2020
【疫苗提振】李偉傑:領展國泰銀娛伺機收集　科指股要回調數日
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【格盡匯價】英鎊急跌，利買樓置業？即用etnet App格盡各大銀行匯價，仲可預設提示捉實靚價！

【全新功能】善用etnet App精明外匯買賣三招 投資旅行升學話咁易!

【DIVA Channel】賞 沙動畫大師－海潮《沙兵馬將》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>